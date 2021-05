Tragedia di Superga, 72 anni fa il terribile incidente: la ricostruzione dei fatti (Di martedì 4 maggio 2021) Tragedia di Superga: il 4 maggio 1949 l’aereo che trasportava il Grande Torino, di ritorno dal match contro il Benfica, si schiantò contro il muraglione del terrapieno posteriore della basilica del colle torinese Getty ImagesSono passati ben 72 anni dal terribile incidente che coinvolse il Grande Torino, la squadra granata degli ”invincibili”. Il 4 maggio 1949, persero la vita 31 persone tra calciatori, staff tecnico, dirigenti, giornalisti e membri dell’equipaggio. La squadra granata si era recata a Lisbona per disputare un match amichevole contro il Benfica, una sfida organizzata dai due capitani Mazzola e Ferreira che si erano conosciuti in un match disputato a Genova tra le nazionali italiana e portoghese. Il capitano del Benfica aveva chiesto a Mazzola di disputare una partita ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 maggio 2021)di: il 4 maggio 1949 l’aereo che trasportava il Grande Torino, di ritorno dal match contro il Benfica, si schiantò contro il muraglione del terrapieno posteriore della basilica del colle torinese Getty ImagesSono passati ben 72dalche coinvolse il Grande Torino, la squadra granata degli ”invincibili”. Il 4 maggio 1949, persero la vita 31 persone tra calciatori, staff tecnico, dirigenti, giornalisti e membri dell’equipaggio. La squadra granata si era recata a Lisbona per disputare un match amichevole contro il Benfica, una sfida organizzata dai due capitani Mazzola e Ferreira che si erano conosciuti in un match disputato a Genova tra le nazionali italiana e portoghese. Il capitano del Benfica aveva chiesto a Mazzola di disputare una partita ...

juventusfc : Il 4 maggio 1949 se ne andava il #GrandeTorino. A 72 anni dalla tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricor… - GoalItalia : “Solo il fato li vinse” ?? Il 4 maggio 1949 si consumava la tragedia di #Superga, in cui scomparve il Grande Torino. - SkySport : TRAGEDIA DI SUPERGA ? «Se la sorte ti ha dato in dote di essere innamorato del Toro, avrai la certezza che il tuo a… - VivMilano : RT @ConsLomb: #4maggio #GiornataMondiale #Calcio. Si celebra in tutto il mondo dopo esser stata istituita dalla #Fifa per ricordare la trag… - VivMilano : RT @ConsLomb: #4maggio #AcacddeOggi Durante la tragedia di Superga perde la vita #ValentinoMazzola, originario di Cassano d’Adda e consider… -