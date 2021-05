Tra le signore | c' è qualcuna che non rivela la data del vaccino per non dare indizi sulla propria età

Leggi su iodonna

(Di martedì 4 maggio 2021) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «E tu quando fai il? Ma ti fanno l’AstraZeneca?». Tra leunder 70 ormai le belle conversazioni di un tempo, adesso, iniziano tutte così. Se qualcuno pensa che si sia scatenata una piccola competizione tra chi prima s’immunizza, la risposta è sì. Ma senza accanimenti, anche perché, se si fanno le cose in regola, non c’è nessun merito a essere chiamate prima. E se invece si fa i furbi, allora, per quanto mi riguarda, si è proprio fuori gara. Certo, non si è mai parlato tanto apertamente di date di nascita tra, come in questo momento. A Roma, dove l’ordine cronologico dei vaccinandi è stato rispettato neanche fossimo a Milano (si scherza, ndr), è facile farsi due conti: «Annamaria si è vaccinata la settimana scorsa, dunque avrà 62/63 anni: non si ...