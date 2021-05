Torino, Cairo legge i nomi dei caduti a Superga: “Grandissima emozione” (Di martedì 4 maggio 2021) Il presidente del Torino Urbano Cairo si è recato questa mattina a Superga, dove si sono tenute le celebrazioni del 4 maggio per ricordare il Grande Torino a 72 anni dal disastro aereo che causò la vita a trentuno persone, tra le quali tutta la squadra del Torino di rientro da Lisbona in seguito ad un’amichevole: “Non avevo mai letto i nomi alla lapide, non mi aspettavo di farlo, è stata una Grandissima emozione”. Tra i presenti di fronte alla lapide i parenti più stretti delle vittime, tra cui i figli di Ossola ed Erbstein, i nipoti di Rigamonti e Bacigalupo, mentre erano assenti i tifosi granata: “I tifosi solitamente erano migliaia, mancano molto, speriamo di rivederli presto. Mia mamma era molto legata al Toro e mi ha raccontato di quanto pianse ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Il presidente delUrbanosi è recato questa mattina a, dove si sono tenute le celebrazioni del 4 maggio per ricordare il Grandea 72 anni dal disastro aereo che causò la vita a trentuno persone, tra le quali tutta la squadra deldi rientro da Lisbona in seguito ad un’amichevole: “Non avevo mai letto ialla lapide, non mi aspettavo di farlo, è stata una”. Tra i presenti di fronte alla lapide i parenti più stretti delle vittime, tra cui i figli di Ossola ed Erbstein, i nipoti di Rigamonti e Bacigalupo, mentre erano assenti i tifosi granata: “I tifosi solitamente erano migliaia, mancano molto, speriamo di rivederli presto. Mia mamma era molto legata al Toro e mi ha raccontato di quanto pianse ...

