Sondaggi elettorali SWG, balzo di Fratelli d’Italia che guadagna l’1,1% in sette giorni (Di martedì 4 maggio 2021) La lotta tra i principali partiti italiani si fa ancora più serrata in base a quanto emerge dall’ultimo dei Sondaggi elettorali di SWG. Le prime quattro formazioni sono tutte racchiuse ora in un 3,1%. Questo dopo l’incremento di Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia e il calo di Lega e PD. In particolare la notizia è la crescita di ben l’1,1% del partito di Giorgia Meloni, che arriva ora al 18,7%. E cui corrisponde l’ennesimo decremento della percentuale della Lega, che perde il 0,9%, ed è ora al 20,9%, un minimo triennale per il partito di Salvini. Solo un 2,2% separa i due alleati. Ancora più vicini sono PD e Movimento 5 Stelle dopo la riduzione di un decimale del livello del partito di Letta, al 19%, e il guadagno del 0,4% da parte dei pentastellati, che salgono al 17,8%. Nel ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 4 maggio 2021) La lotta tra i principali partiti italiani si fa ancora più serrata in base a quanto emerge dall’ultimo deidi SWG. Le prime quattro formazioni sono tutte racchiuse ora in un 3,1%. Questo dopo l’incremento di Movimento 5 Stelle ee il calo di Lega e PD. In particolare la notizia è la crescita di ben l’1,1% del partito di Giorgia Meloni, che arriva ora al 18,7%. E cui corrisponde l’ennesimo decremento della percentuale della Lega, che perde il 0,9%, ed è ora al 20,9%, un minimo triennale per il partito di Salvini. Solo un 2,2% separa i due alleati. Ancora più vicini sono PD e Movimento 5 Stelle dopo la riduzione di un decimale del livello del partito di Letta, al 19%, e il guadagno del 0,4% da parte dei pentastellati, che salgono al 17,8%. Nel ...

Massimi07355017 : RT @ElioLannutti: Sondaggi politici elettorali oggi 3 maggio 2021:cala ancora la fiducia in Mario Draghi (e nel governo dei miracoli e mira… - M4rk0On1 : RT @sostengoi40: Draghi, sempre più in calo nei sondaggi, doveva essere la soluzione per l'Italia ma sta diventando un problema: ristori i… - francesco6684 : Sondaggi politici elettorali oggi 3 maggio 2021: cala ancora la fiducia in Mario Draghi - Rosyfree74 : RT @ElioLannutti: Sondaggi politici elettorali oggi 3 maggio 2021:cala ancora la fiducia in Mario Draghi (e nel governo dei miracoli e mira… - StefanoIncocci2 : RT @ElioLannutti: Sondaggi politici elettorali oggi 3 maggio 2021:cala ancora la fiducia in Mario Draghi (e nel governo dei miracoli e mira… -