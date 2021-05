Red Dead Redemption 2 al limite del realismo in 8K con Nvidia RTX 3090 (Di martedì 4 maggio 2021) Red Dead Redemption 2 rimane uno dei giochi più belli fino ad oggi e ora un video che mostra il gioco in esecuzione con risoluzione 8K su una GPU Nvidia RTX 3090 mostra quanto siamo vicini al realismo. Nel video (per gentile concessione di Digital Dreams) possiamo vedere il sequel di Red Dead uscito nel 2018 in esecuzione su PC con impostazioni settate su ultra. I risultati sono davvero sorprendenti e potete vederli voi stessi nel video qui sotto. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 4 maggio 2021) Red2 rimane uno dei giochi più belli fino ad oggi e ora un video che mostra il gioco in esecuzione con risoluzione 8K su una GPURTXmostra quanto siamo vicini al. Nel video (per gentile concessione di Digital Dreams) possiamo vedere il sequel di Reduscito nel 2018 in esecuzione su PC con impostazioni settate su ultra. I risultati sono davvero sorprendenti e potete vederli voi stessi nel video qui sotto. Leggi altro...

