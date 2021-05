reportrai3 : «Vedi la gente morire, il pronto soccorso o il tuo reparto che state impazzendo, personale infettato, il disastro.… - Adnkronos : #Covid, #Zangrillo: “Pronto soccorso S. Raffaele è vuoto”. - LegaSalvini : ?? Alberto Zangrillo: 'Cari Signori Giornalisti, questa mattina il Pronto Soccorso Covid-19 del San Raffaele è vuoto… - anteprima24 : ** Pronto soccorso al Policlinico, Cittadinanza Attiva lancia l'appello a #Draghi ** - hashtag24news1 : A più di un anno di distanza dalla lotta contro il virus SARS/COVID19 siamo ancora qui a segnalare l’impreparazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronto soccorso

ilmattino.it

L'alto e inaspettato numero di feriti, considerato anche lo scoppio della bombola di gas nella macelleria di piazza Cupani, ha paralizzato i. I due eventi sono avvenuti quasi in ...Un ragazzo di 15 anni è stato trasportato aldell'ospedale San Leonardo a causa di alcune ferite da taglio riportate dopo una lite con un gruppo di 5 coetanei. La giovane vittima ...Napoli – Lettera al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere l’apertura del pronto soccorso presso il Policlinico Federico II di Napoli ”per e ...La Polizia locale ha individuato l’automobilista 83enne che ha urtato una 21enne, rimasta lievemente ferita, in via Selmi. L’uomo sarà accusato di fuga e omissione di soccorso ...