Prato | aveva 22 anni e un bimbo di 5 l' operaia morta Rabbia dei colleghi | inaccettabile

(Di martedì 4 maggio 2021) Per cause che ora la magistratura dovrà chiarire, la donna - mamma di una bimba - è rimasta agganciata ad un rullo e per lei non c'è stato nulla da fare, èieri, stritolata sul posto

fanpage : Luana era diventata mamma a 17 anni e da allora aveva fatto di tutto per mantenere con le sue forze il piccolo Dome… - Tg1Rai : La tragedia delle morti sul lavoro. Aveva solo 22 anni #luanadorazio, schiacciata da un macchinario in un'azienda t… - OvileItalia : RT @confundustria: Montemurlo Prato Luana aveva 22 anni e faceva l'operaia, ieri il macchinario su cui lavorava l' ha uccisa . Una Repubb… - FabrizioSigolo : RT @RiminiViva: #luanadorazio aveva 22 anni. Aveva avuto da poco una bimba. È morta sul posto di #lavoro stritolata da un macchinario tessi… - cinort64 : RT @confundustria: Montemurlo Prato Luana aveva 22 anni e faceva l'operaia, ieri il macchinario su cui lavorava l' ha uccisa . Una Repubb… -

Ultime Notizie dalla rete : Prato aveva

Per cause che ora la magistratura dovrà chiarire, la donna - mamma di una bimba - è rimasta agganciata ad un rullo e per lei non c'è stato nulla da fare, è morta ieri, stritolata sul posto22 anni, questa giovane mamma. Un'altra vita spezzata in un luogo di lavoro. Dalle prime ... La Procura di, ricevuti gli atti dei carabinieri e dei tecnici del dipartimento di prevenzione ...Il portiere rossonero a ruota libera: Sono molto amico di Insigne e Reina, sogno di vincere i Mondiali. Euro 2020? Spero di arrivare in fondo.Tanti sono i messaggi di cordoglio e i commenti riguardo alla sicurezza sul lavoro in seguito alla tragica scomparsa di Luana D'Orazio la giovane di 22 ...