Pisa: è morto Luciano Modica, ex rettore dell'Università, ex senatore Pd e sottosegretario (Di martedì 4 maggio 2021) Alle elezioni politiche del 2006 è ricandidato al Senato della Repubblica, in regione Toscana, nelle liste dei Democratici di Sinistra, risultando tuttavia il secondo dei non eletti; viene successivamente nominato sottosegretario al Ministero dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi L'articolo proviene da Firenze Post.

fattoquotidiano : E’ morto Luciano Modica: fu rettore dell’università di Pisa, senatore dei Ds e sottosegretario. Il dolore di Letta - ChiaraBerti56 : Morto Luciano Modica: ex rettore dell’università di Pisa, senatore e sottosegretario - FirenzePost : Pisa: è morto Luciano Modica, ex rettore dell’Università, ex senatore Pd e sottosegretario - iltirreno : Lutto nel mondo universitario e politico - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: E’ morto Luciano Modica: fu rettore dell’università di Pisa, senatore dei Ds e sottosegretario. Il dolore di Letta htt… -