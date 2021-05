Pallanuoto, Coppa Italia 2021: primo quarto devastante, l’AN Brescia batte l’Ortigia e vola in finale (Di martedì 4 maggio 2021) La vittoria era stata già annunciata ieri, a causa dei problemi dell’Ortigia con il Covid. I siciliani però sono riusciti a giocarsi alla pari la semifinale della Coppa Italia 2021 di Pallanuoto maschile, ma contro questa AN Brescia c’era ben poco da fare: per i lombardi un super 17-8 che vale l’accesso all’ultimo atto per la settima volta consecutiva, sempre con i rivali della Pro Recco. Basta il primo quarto per chiudere la pratica: un parziale pazzesco, di 7-2, per la squadra di Sandro Bovo che mette in cassaforte l’incontro. l’Ortigia non riesce a rientrare e deve limitarsi a mantenere le distanze. Miglior marcatore è Lazic. Brescia-ORTIGIA 17-8 (7-2, 3-2, 3-2, 4-2) ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) La vittoria era stata già annunciata ieri, a causa dei problemi delcon il Covid. I siciliani però sono riusciti a giocarsi alla pari la semidelladimaschile, ma contro questa ANc’era ben poco da fare: per i lombardi un super 17-8 che vale l’accesso all’ultimo atto per la settima volta consecutiva, sempre con i rivali della Pro Recco. Basta ilper chiudere la pratica: un parziale pazzesco, di 7-2, per la squadra di Sandro Bovo che mette in cassaforte l’incontro.non riesce a rientrare e deve limitarsi a mantenere le distanze. Miglior marcatore è Lazic.-ORTIGIA 17-8 (7-2, 3-2, 3-2, 4-2) ...

Gazzetta_it : #Pallanuoto: Coppa Italia, la finale è tra @prorecco e #Brescia @FINOfficial - zazoomblog : LIVE – Brescia-Ortigia 13-6 semifinale Final Four Coppa Italia 2021 pallanuoto (DIRETTA) - #Brescia-Ortigia… - zazoomblog : LIVE – Brescia-Ortigia 10-4 semifinale Final Four Coppa Italia 2021 pallanuoto (DIRETTA) - #Brescia-Ortigia… - zazoomblog : LIVE – Brescia-Ortigia 9-3 semifinale Final Four Coppa Italia 2021 pallanuoto (DIRETTA) - #Brescia-Ortigia… - LinkaTv : E' iniziato Pallanuoto 2021: Coppa Italia su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: -