Modello predice flussi dei migranti | Expleo e Uni Salento vincono ' Global Hackaton Onu'

Il membro del team Francesco Russo ha risposto che "ilcostruito è affidabile e indica altri fattori, oltre a quello dell'instabilità politica, in grado di influenzare le previsioni". Inoltre,...Ilecologico sociale ha suggerito che il disagio psicologico dei rifugiati dipende dai ... che, a sua volta,una salute mentale più scadente. Il DTT distingue due tipi di routine ...Predire i flussi migratori tramite un modello in grado di processare un’ingente mole di dati. È la sfida globale lanciata dall’International Computing Centre delle Nazioni Unite (Unicc) e vinta dai ...Il comune veneto protagonista di un progetto pilota unico in Italia di analisi predittiva dei reati, dai furti all'abbandono dei rifiuti. Fino agli ...