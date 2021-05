Mango | arrivano gli accessori stampati in 3D

(Di martedì 4 maggio 2021) L’azienda spagnola di abbigliamentoha presentato la sua nuova collezione direalizzata con una nuova tecnologia non inquinante. Infatti la società catalana ha fatto ricorso alla stampa 3D per avere i prodotti che sono già disponibili online al sito ufficiale del brand. La capsule collection è formata da sette pezzi, e si tratta

Ultime Notizie dalla rete : Mango arrivano

Vending News

Esempi di integrazione nella filiera produttivaanche da Unilever Food Solutions che ... Poi ci sono i nuovi Coulis Carte D'Or in 3 gustose varianti di frutta,, Lamponi e Frutti di bosco, ...Dal mondo fashionispirazioni per ogni stile. La tuta intera: dal futurismo alla moda ...che opta per una tuta in maglia traforata, dal tessuto a filo metalizzato, vita elasticizzata e ...La nuova capsule collection Primavera/Estate 2021 di Mango è stata realizzata interamente con la tecnologia della stampa 3D.Il coach del Valorugy ha fretta di archiviare la sconfitta con il Calvisano che relega Reggio al quarto posto in classifica ...