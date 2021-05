La Roma sceglie Mourinho: “Insieme per costruire percorso vincente” (Di martedì 4 maggio 2021) Roma (ITALPRESS) – Josè Mourinho torna in Italia. L'ex allenatore dell'Inter, a partire dalla prossima stagione guiderà la Roma. L'annuncio a sorpresa è arrivato oggi, poco dopo l'ufficialità del divorzio a fine anno con Paulo Fonseca, connazionale dello Special One. Il club giallorosso e il tecnico portoghese hanno raggiunto un accordo fino al 30 giugno del 2024. “Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a Josè Mourinho nella famiglia della Roma”, hanno dichiarato il presidente Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin. “Josè è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un'esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L'ingaggio di Josè rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021)(ITALPRESS) – Josètorna in Italia. L'ex allenatore dell'Inter, a partire dalla prossima stagione guiderà la. L'annuncio a sorpresa è arrivato oggi, poco dopo l'ufficialità del divorzio a fine anno con Paulo Fonseca, connazionale dello Special One. Il club giallorosso e il tecnico portoghese hanno raggiunto un accordo fino al 30 giugno del 2024. “Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a Josènella famiglia della”, hanno dichiarato il presidente Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin. “Josè è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un'esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L'ingaggio di Josè rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità, solida e ...

