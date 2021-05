La primavera in stile Ludovica Sauer (Di martedì 4 maggio 2021) Classica, ma anche eccentrica. Completi sartoriali, ma anche shorts ciclista e maglia tie-dye in stile Hailey Bieber. Colori pastello, ma anche tonalità forti e accese. Nel guardaroba di Ludovica Sauer c’è di tutto un po’. Un ventaglio di capi e ispirazioni di stile custodite per assecondare occasioni e mood diversi. Leggi su vanityfair (Di martedì 4 maggio 2021) Classica, ma anche eccentrica. Completi sartoriali, ma anche shorts ciclista e maglia tie-dye in stile Hailey Bieber. Colori pastello, ma anche tonalità forti e accese. Nel guardaroba di Ludovica Sauer c’è di tutto un po’. Un ventaglio di capi e ispirazioni di stile custodite per assecondare occasioni e mood diversi.

