La miniserie John Adams su Sky Atlantic dal 4 maggio illumina la vita del meno noto dei padri fondatori americani

(Di martedì 4 maggio 2021) Debutta il 4, in prima visione assoluta, lasu Sky: tratta dal libro omonimo del Premio Pulitzer David McCullough, la serie in 7 parti scritta da Kirk Ellis e diretta da Tom Hopper drammatizza la straordinariadi uno deidegli Stati Uniti d’America, forse ilconosciuto ma altrettanto fondamentale per arrivare a quello che fu l’atto fondativo della nascita degli USA, la firma della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America il 4 luglio del 1776.su Skyracconta la storia del primo Vicepresidente dei neonati USA, uno dei leader della battaglia per la liberazione delle Tredici Colonie dal ...

Paul Giamatti " il Chuck Rhoades di Billions , e non vediamo l'ora di vedere la seconda parte della stagione 5, che però si sta facendo attendere più del previsto " è John Adams nell'omonima miniserie targata HBO del 2008 che arriva finalmente anche in Italia, su Sky Atlantic. L'appuntamento con i primi due episodi (in totale sono sette) è per martedì 4 maggio alle 21.15. Debutta il 4 maggio, in prima visione assoluta, la miniserie John Adams su Sky Atlantic: tratta dal libro omonimo del ... La storia del secondo Presidente degli USA, il primo a vivere alla Casa Bianca, sbarca su Sky Atlantic. Da stasera, alle 21.15, andrà in onda John Adams, la miniserie in 7 parti targata HBO, incentrat ...