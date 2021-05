José Mourinho torna in Italia | Carlo Calenda | “Un anno speciale per Roma”

Leggi su sportface

(Di martedì 4 maggio 2021), candidato a sindaco della Capitale, tramite un tweet annuncia la propria felicità per il clamoroso annuncio della, che ha messo sotto contratto lo Special One. L’allenatore portoghese prenderà il posto di Paulo Fonseca al termine della stagione. “Unper”, sottolinea, che dal suo canale social annuncia anche di voler parlare del futuro stadio dei giallorossi. Un* perhttps://t.co/dGfMqwY4MN —(@) May 4, 2021 SportFace.