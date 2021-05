Jeep Compass e Renegade 4xe al vertice delle plug-in hybrid (Di martedì 4 maggio 2021) Jeep Compass 4xe e Renegade 4xe, con 817 e 576 veicoli, sono i modelli plug-in hybrid più venduti in Italia nel mese di aprile, rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica di vendita dei modelli plug-in hybrid. Un traguardo importante, raggiunto in soli 7 mesi dal lancio commerciale avvenuto nel quarto trimestre del 2020 e che trova conferma nel progressivo annuo: nel periodo gennaio-aprile 2021, Compass e Renegade, con rispettivamente 2723 e 2309 immatricolazioni, si confermano al vertice della classifica dei modelli PHEV più amati dai clienti italiani e tra i più richiesti in assoluto nella configurazione 4xe con tecnologia plug-in hybrid. Inoltre, sempre nel mese ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021)4xe e4xe, con 817 e 576 veicoli, sono i modelli-inpiù venduti in Italia nel mese di aprile, rispettivamente al primo e al secondo posto della classifica di vendita dei modelli-in. Un traguardo importante, raggiunto in soli 7 mesi dal lancio commerciale avvenuto nel quarto trimestre del 2020 e che trova conferma nel progressivo annuo: nel periodo gennaio-aprile 2021,, con rispettivamente 2723 e 2309 immatricolazioni, si confermano aldella classifica dei modelli PHEV più amati dai clienti italiani e tra i più richiesti in assoluto nella configurazione 4xe con tecnologia-in. Inoltre, sempre nel mese ...

