Il farmaco Anakinra riduce la mortalità da polmonite severa

(Di martedì 4 maggio 2021) AGI - Nei pazienti ospedalizzati e affetti da Covid-19 conda moderata a, "l'uso precoce e mirato" delper l'artite reumatoide Anakinra, in aggiunta agli attuali standard di cura, "riduce la mortalità e la progressione verso una grave insufficienza respiratori". Non solo: aumenta al tempo stesso il numero di pazienti dimessi dall'ospedale in assenza di infezione da Covid. È quanto emerge dai dati di uno studio diffusi da Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) e dall'Istituto Ellenico per lo Studio della Sepsi. Secondo la ricerca, l'Anakinra "può migliorare del 64% i risultati clinici complessivi". 'Save-more' - questo il nome dell'indagine - è un ampio studio controllato randomizzato su oltre 600 pazienti ospedalizzati, che identifica specificatamente quelli a rischio di grave insufficienza respiratoria mediante ...