**Governo: Letta a Draghi, ‘bene Pnnr, ora al via seconda fase con giovani al centro’** (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag (Adnkronos) – Il Partito democratico ha espresso “soddisfazione per i tempi e i contenuti del Pnnr inviato a Bruxelles”. Lo ha detto Enrico Letta, spiegano fonti del Nazareno, a Mario Draghi nell’incontro di oggi. I temi trattati nell’incontro, oltre a Recovery, sono stati quelli legati alla “fase due e alla ricostruzione del Paese”. A proposito della “fase due”, sottolineano le stesse fonti, Letta ha indicato al premier le priorità del Pd: il lavoro, richiamando a questo proposito le proposte dem su decontribuzione e defiscalizzazione delle nuove attività; il turismo, per il quale il Pd presenterà il Piano vacanze italiane 2021; i giovani, che “devono essere al centro della ricostruzione del Paese”, sottolinea ancora il Nazareno. Per loro, il Pd indica tre ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag (Adnkronos) – Il Partito democratico ha espresso “soddisfazione per i tempi e i contenuti delinviato a Bruxelles”. Lo ha detto Enrico, spiegano fonti del Nazareno, a Marionell’incontro di oggi. I temi trattati nell’incontro, oltre a Recovery, sono stati quelli legati alla “due e alla ricostruzione del Paese”. A proposito della “due”, sottolineano le stesse fonti,ha indicato al premier le priorità del Pd: il lavoro, richiamando a questo proposito le proposte dem su decontribuzione e defiscalizzazione delle nuove attività; il turismo, per il quale il Pd presenterà il Piano vacanze italiane 2021; i, che “devono essere al centro della ricostruzione del Paese”, sottolinea ancora il Nazareno. Per loro, il Pd indica tre ...

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario del Pd Enrico Letta. Al centro del colloquio i temi legati all'agenda di Governo dopo la definizione del Pnrr, con particolare riguardo alle prospettive per il mondo del lavoro e al sostegno ai giovani.

Letta nell'incontro con Draghi: "Il metodo Salvini non va bene" Acque agitate nella maggioranza. Acque agitate nella larga e trasversale maggioranza che sostiene il governo Draghi. A quanto si apprende da fonti del Nazareno, il segretario del Pd Enrico Letta ha espresso, nell'incontro con il premier, "insoddisfazione verso il metodo Salvini". Il Partito ...

