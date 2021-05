Giuseppe Alviti FNL | «In Italia la sicurezza sul lavoro non esiste e il dlgs 81 08 è un optional»

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Luana, una giovane madre di 22 anni, ha perso la vita in una fabbrica tessile vicino Prato. Dal primo gennaio due persone al giorno sono morte sul: è davvero inaccettabile ed è un dovere della Repubblica fare dellaun diritto fondamentale delle donne e degli uomini. Così il Segretario Generale della Federazione nazionale Lavoratori(nella foto-copertina) che incalza il81/08 che è nato con l’intento di rafforzare la 626 non ha sortito l’effetto desiderato anzi mancano totalmente i controlli sull’applicazione della stessa ed ecco perché abbiamo chiesto disponibilità al Ministero deldi essere ascoltati al più presto affinché tali morti bianche possano essere evitate. L'articolo proviene da City Roma News.

Sull argomento è intervenuto il noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader associazione guardie particolari giurate che ha affermato: "E da tempi non sospetti che ripetiamo che Napoli è una ...Luana, una giovane madre di 22 anni, ha perso la vita in una fabbrica tessile vicino Prato. Dal primo gennaio due persone al giorno sono morte sul lavoro: è da ...Saluto augurale e di monito alla festa dei Lavoratori del primo Maggio da parte del noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader associazione guardie particolari giurate ...