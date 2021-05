Giro d’Italia 2021: Vincenzo Nibali, recupero lampo e obiettivo tappe. Pensando alle Olimpiadi (Di martedì 4 maggio 2021) Alla fine Vincenzo Nibali sarà al via del Giro d’Italia 2021. Il messinese, solo poche settimane fa, era caduto in allenamento fratturandosi il radio destro. Dopo essersi operato, però, lo Squalo dello Stretto è subito tornato in bici e ha ricevuto il via libera per prendere parte alla Corsa Rosa. Chiaramente Nibali non si presenterà alla cronometro di Torino con una condizione eccezionale e molto difficilmente riuscirà a lottare per un posto nelle posizioni di vertice della graduatoria generale. Già in principio, però, Nibali era dubbioso all’idea di riprovare a fare classifica al Giro d’Italia. Il settimo posto dell’anno scorso è stato indubbiamente un risultato deludente e un altro piazzamento di quel rango non ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) Alla finesarà al via del. Il messinese, solo poche settimane fa, era caduto innamento fratturandosi il radio destro. Dopo essersi operato, però, lo Squalo dello Stretto è subito tornato in bici e ha ricevuto il via libera per prendere parte alla Corsa Rosa. Chiaramentenon si presenterà alla cronometro di Torino con una condizione eccezionale e molto difficilmente riuscirà a lottare per un posto nelle posizioni di vertice della graduatoria generale. Già in principio, però,era dubbioso all’idea di riprovare a fare classifica al. Il settimo posto dell’anno scorso è stato indubbiamente un risultato deludente e un altro piazzamento di quel rango non ...

