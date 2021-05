Germania | Soeder | il turismo in Baviera riapre dal 21 maggio

Ultime Notizie dalla rete : Germania Soeder

ANSA Nuova Europa

Il turismo in Baviera sarà di nuovo possibile dal 21 maggio. Lo ha annunciato il ministro - presidente del Land, Markus. Ingli alberghi sono rimasti chiusi ai turisti da metà dicembre a causa del lockdown. . 4 maggio 2021In, per il secondo anno consecutivo, non si terrà l'Oktoberfest, a causa delle misure di contenimento anti - Covid. Lo rendono noto il governatore della Baviera, Markus, e il sindaco di ...Il turismo in Baviera sarà di nuovo possibile dal 21 maggio. Lo ha annunciato il ministro-presidente del Land, Markus Soeder. In Germania gli alberghi sono rimasti chiusi ai turisti da metà dicembre a ...Annullata l'Oktoberfest 2021. È il secondo anno consecutivo che la celebre festa bavarese della birra non ha luogo a causa del Covid.