Francesca Fioretti, le prime parole dopo la sentenza sulla morte di Astori (Di martedì 4 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Francesca Fioretti dopo la sentenza su Astori torna sui social e racconta la sua storia: ecco in che modo. E' l'ex compagna di Davide Astori, il calciatore e capitano della Fiorentina che nel 2018 è stato trovato senza vita nell'albergo ad Udine dove si trovava per una partita, a causa di una morte cardiaca improvvisa.

