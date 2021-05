Fonseca: "Grazie Roma, ho sempre dato il massimo" (Di martedì 4 maggio 2021) Roma - Ora è ufficiale, Paulo Fonseca non sarà l'allenatore della Roma la prossima stagione . Il club giallorosso lo ha annunciato oggi con un comunicato pubblicato sul proprio sito . Anche Fonseca ha ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 maggio 2021)- Ora è ufficiale, Paulonon sarà l'allenatore dellala prossima stagione . Il club giallorosso lo ha annunciato oggi con un comunicato pubblicato sul proprio sito . Ancheha ...

VoceGiallorossa : ??? @PFonsecaCoach: 'Ho sempre dato il massimo per la @OfficialASRoma, ringrazio i tifosi' #ASRoma #Fonseca… - Ilariahhhhh : RT @AliprandiJacopo: #Fonseca: “In questi due anni abbiamo vissuto alti e bassi, ma ho dato sempre il massimo per questo Club e per questa… - gabria26 : @DelCesidio @FdR__85 @PFonsecaCoach Chi sbaglia a fare la lista, per esempio, è il primo responsabile. Gli infortun… - manuela_orazi : Ringrazio ?@PFonsecaCoach? una persona perbene, sempre gentile ed educato con tutti senza mai andare fuori dalle ri… - Armandino55 : Aldilà degli ultimi risultati a questo signore va detta una sola parola: Grazie. @PFonsecaCoach @OfficialASRoma #Fonseca -