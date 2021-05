Fedez risponde alle accuse di omofobia nei suoi testi: le parole del rapper (Di martedì 4 maggio 2021) Sul proprio account Instagram Fedez si difende dall’accusa di omofobia in alcune sue canzoni: la spiegazione dei testi incriminati. Fedez al centro della bufera in queste ore: in rete la polemica a seguito di quanto accaduto tra lui e la Rai ha avuto come conseguenza innumerevoli strascichi. I suoi detrattori sottolineano i concetti di alcune L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 4 maggio 2021) Sul proprio account Instagramsi difende dall’accusa diin alcune sue canzoni: la spiegazione deiincriminati.al centro della bufera in queste ore: in rete la polemica a seguito di quanto accaduto tra lui e la Rai ha avuto come conseguenza innumerevoli strascichi. Idetrattori sottolineano i concetti di alcune L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

LegaSalvini : AMARCORD. OMOFOBO E BULLO. TIZIANO FERRO NON LA MANDA A DIRE A #FEDEZ. E IL RAPPER PRIMA SI SCUSA POI S’ARRABBIA DA… - RollingStoneita : Si scandaglia il repertorio di Fedez in cerca di frasi inappropriate, per poi dire: io da questo non prendo lezioni… - fanpage : #Fedez risponde ferocemente alla smentita della Rai e pubblica questo video su twitter #1M2021 #concertone… - blackcode000 : RT @Libero_official: #Fedez risponde alla #Lega e sui suoi testi omofobi spiega: 'Ero giovane, ho peccato'. #Dagospia: 'Ma cantava questa r… - veratto_A : RT @Libero_official: #Fedez risponde alla #Lega e sui suoi testi omofobi spiega: 'Ero giovane, ho peccato'. #Dagospia: 'Ma cantava questa r… -