FEDEZ E IL SATANISMO DEL DDL ZAN

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 4 maggio 2021) La mamma di Forrest Gump, film oscar del 1994 con Tom Hanks, diceva sempre che dalle scarpe di una persona si capiscono tante cose: dove va, cosa fa, dove è stata. In effetti dove vuole andare, cosa vorrebbe fare e dove è stato, per poter essere il privilegiato consorte di Chiara Ferragni, la barbie in proviene da Database Italia.