Fedez come Santoro e Grillo? Potrebbe essere bandito dalla Rai (Di martedì 4 maggio 2021) A quanto pare la Rai Potrebbe prendere seri provvedimenti nei confronti di Fedez. Si parla addirittura di bandirlo dall’emittente. Fedez (Google Images)Non si placano le polemiche per quanto accaduto durante il concertone del primo maggio. La guerra tra Fedez e la Rai è ormai aperta. Il noto rapper ha accusato l’emittente con sede a Torino di aver provato a censurarlo. Dall’altro lato invece, da viale Mazzini hanno attaccato il cantante di aver artefatto il video della telefonata intercorsa con i dirigenti prima del concerto. Fedez negli ultimi giorni ha promosso a spada tratta la promulgazione del ddl Zan. Inoltre ha avuto insieme alla moglie scontri via social con esponenti della Lega come ad esempio Salvini e Fontana. Per il concerto del primo maggio il rapper ha ... Leggi su chenews (Di martedì 4 maggio 2021) A quanto pare la Raiprendere seri provvedimenti nei confronti di. Si parla addirittura di bandirlo dall’emittente.(Google Images)Non si placano le polemiche per quanto accaduto durante il concertone del primo maggio. La guerra trae la Rai è ormai aperta. Il noto rapper ha accusato l’emittente con sede a Torino di aver provato a censurarlo. Dall’altro lato invece, da viale Mazzini hanno attaccato il cantante di aver artefatto il video della telefonata intercorsa con i dirigenti prima del concerto.negli ultimi giorni ha promosso a spada tratta la promulgazione del ddl Zan. Inoltre ha avuto insieme alla moglie scontri via social con esponenti della Legaad esempio Salvini e Fontana. Per il concerto del primo maggio il rapper ha ...

Fedez : Salve, non sono dottore, lei è onorevole invece giusto? Volentieri, anche se mi chiedo una cosa: un uomo politico c… - Rinaldi_euro : Se la “sinistra” si è ridotta a delegare un cantante come #Fedez nel fare politica attiva vuol dire che è attivata alla frutta! - LegaSalvini : ?? Maria Giovanna Maglie: 'Ci occupiamo di Fedez e della intemerata di Enrico Letta sullo Ius Soli come priorità. In… - _W_S_M_ : RT @LucianoCannito: Ma quale trasmissione televisiva al mondo ti permette di dire qualsiasi cosa ti pare, come ti pare e fuori contesto? No… - joepanther : RT @AdrianoScianca: E alla fine, pur con mille cautele e giri di parole, persino Internazionale scarica la legge Zan, spiegando come crei p… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez come Fedez sul cavallo della Rai, murales davanti alla sede tv ... mi auguro che queste cose non succedano più, in un paese civile ed avanzato come l'Italia non ci può essere nessuna forma di censura". " Sono pronto a un confronto con Fedez , con telecamere o meno, ...

Domenico De Masi ad Affari: "Fedez? Impegno civile, non politico" Ora possiamo anche pensare che quello di Fedez sia un inizio, come il 'Vaffa' di Grillo fu l'inizio del Movimento 5 Stelle. Ma credo che siamo ancora lontano per poter pensare ad una discesa in campo ...

DiMartedì, il virus ancora al centro della puntata di Giovanni Floris Stasera in tv , martedì 4 maggio 2021 , come al solito La7 ospita l'ennesima puntata di diMartedì , il talk condotto da ...

