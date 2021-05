Donnarumma | “Insigne e Reina grandi amici | ma in campo siamo avversari”

PianetaMilan : Su Reina ne abbiamo avuto la prova Gigio ?? Le sue parole ?? - Salvato95551627 : RT @GoalItalia: ?? 'I tifosi ti aiutano nelle difficoltà, bisogna saper sopportare le critiche' ?? 'Sono molto amico di Insigne, ma anche d… - Salvato95551627 : RT @_SiGonfiaLaRete: #Donnarumma parla dell'amicizia con #Insigne e #Reina - _SiGonfiaLaRete : #Donnarumma parla dell'amicizia con #Insigne e #Reina - ferrante_pie : RT @GoalItalia: ?? 'I tifosi ti aiutano nelle difficoltà, bisogna saper sopportare le critiche' ?? 'Sono molto amico di Insigne, ma anche d… -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma Insigne

GonfiaLaRete

Nel caso dell addio di- secondo il quotidiano - Raiola arriverebbe a guadagnare una ... Marek Hamsik, Pavel Nedved e Lorenzosono esempi virtuosi di come si possa sopravvivere nel ...Commenta per primo Intervenuto sul canale Twitch di Justees , Gigioha dichiarato: 'Chi mi ha influenzato? Mio zio, giocava a calcio ed era portiere. Sono ...- 'Sono molto amico di, ...Intervenuto sul canale Twitch di Justees, Gianluigi Donnarumma ha parlato a pochi giorni del confronto avuto con alcuni tifosi a Milanello: «Sicuramente. I tifosi ti aiutano nei momenti di difficoltà, ...Il portiere rossonero a ruota libera: Sono molto amico di Insigne e Reina, sogno di vincere i Mondiali. Euro 2020? Spero di arrivare in fondo.