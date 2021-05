Dead by Daylight a sorpresa riceverà Bill Overbeck di Left 4 Dead (Di martedì 4 maggio 2021) I nuovi contenuti in arrivo per Dead by Daylight si concentrano su un personaggio inaspettato: Bill Overbeck. Il veterano di Left 4 Dead sta per arrivare all'interno del gioco ed un nuovo trailer mostra la sua storia che è iniziata come soldato. Behaviour Interactive, lo sviluppatore di Dead by Daylight, ha lentamente svelato un intero multiverso di tradizioni dietro il gioco horror. C'è sempre stato un po' di contrasto nel roster del gioco; alcuni dei personaggi sono del tutto originali, come la star assassina K-pop, mentre altri sono personaggi provenienti da altre licenze. L'evento "Bill's Tome" arriverà in Dead by Daylight domani 5 ... Leggi su eurogamer (Di martedì 4 maggio 2021) I nuovi contenuti in arrivo perbysi concentrano su un personaggio inaspettato:. Il veterano dista per arrivare all'interno del gioco ed un nuovo trailer mostra la sua storia che è iniziata come soldato. Behaviour Interactive, lo sviluppatore diby, ha lentamente svelato un intero multiverso di tradizioni dietro il gioco horror. C'è sempre stato un po' di contrasto nel roster del gioco; alcuni dei personaggi sono del tutto originali, come la star assassina K-pop, mentre altri sono personaggi provenienti da altre licenze. L'evento "'s Tome" arriverà inbydomani 5 ...

Ultime Notizie dalla rete : Dead Daylight Dead by Daylight: ora disponibile il reveal trailer per Tome VII Forsaken Siamo tutti d'accordo sul dire che uno dei giochi più supportati da chissà quanto tempo, sia la riuscitissima produzione multiplayer asimmetrica di Behaviour Interactive, Dead by Daylight . Tra i tanti e famosi crossover e aggiornamenti di bilanciamento, la community ha ben poco da dire nei confronti del team, il quale si adopera anche nell'offrire ai fan un background ...

PlayStation Store, sconti su giochi PS5 e PS4 a meno di 20 euro Molto interessante anche l'offerta disponibile per Dead by Daylight Deluxe Edition , il cui contenuto include sia la versione PS5 che quella su PS4. Sono inoltre disponibili tantissime offerte su ...

Dead by Daylight, a breve l’apertura del volume 7 La spaccatura di Dead by Daylight sta per aprirsi nuovamente. Dopo la chiusura del volume VI – Divergenza, incentrato su Yui Kimura e sull’Infermiera, il volume VII è pronto a rivelarsi ai giocatori.

