Da oggi riapre al pubblico lo Spazio Enel di Olbia in via Maroncelli

Roma : ?? Riapre oggi, nella villa del grande #attore, la mostra 'Il Centenario – Alberto Sordi 1920 – 2020', un’ esperienz… - annalisasanti : RT @Roma: ?? Riapre oggi, nella villa del grande #attore, la mostra 'Il Centenario – Alberto Sordi 1920 – 2020', un’ esperienza immersiva ne… - AlessandraZadro : RT @Roma: ?? Riapre oggi, nella villa del grande #attore, la mostra 'Il Centenario – Alberto Sordi 1920 – 2020', un’ esperienza immersiva ne… - SignoraDelleOr1 : RT @Roma: ?? Riapre oggi, nella villa del grande #attore, la mostra 'Il Centenario – Alberto Sordi 1920 – 2020', un’ esperienza immersiva ne… - EdTroiano : @MO_HOTELS, Milan. Riapre il ristorante Seta di Antonio Guida Oggi #4Maggio Chef #Guida propone 3 menù degustazione… -

Ultime Notizie dalla rete : oggi riapre

MilanoToday.it

L'estate alle porteil tema dei ritorni, dopo tanti mesi, nei Paesi d'origine: 'Lo scorso ... nata in Veneto nel 2014 econ una clientela di 1500 famiglie. 'Presentiamo il servizio, non la ...La riapertura dello Spazio Enel a Olbia. Da, martedì 4 maggioal pubblico lo Spazio Enel di Olbia. "La sicurezza dei cittadini e del personale resta al centro delle modalità di accesso agli Spazi Enel - ha dichiarato Dolores Assunta ...(ANSA) - MILANO, 04 MAG - "Oggi è una grande giornata. Riapriamo la Pinacoteca di Brera per la prima volta dopo troppo tempo. C'è una grande gioia di tutte le tante persone che sono tornate in questa, ...CASERTA - Riapre il giardino del PAT - Palazzo delle Arti e del Teatro di Caserta in Corso Trieste n.239, con un appuntamento fatto di parole e di emozioni. Venerdì 7 maggio alle 17:00, a tenere a bat ...