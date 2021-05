Da Minoli a Masi | oltre 300 autocandidature per il cda Rai

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 4 maggio 2021) Draghi marca le distanze da ipotetiche trame di lottizzazione, i partiti riscoprono il merito e la competenza, il Pd punta su una donna. Grandi manovre intorno alla governance Rai, in scadenza. E in attesa che la politica faccia le sue scelte, a partire da presidente e amministratore delegato, sono stati trasmessi in Parlamento i nomi delle candidature al cda della tv pubblica: 183 nomi hanno inviato il curriculum al Senato, 132 alla Camera, poiché ciascun ramo del Parlamento è titolato a scegliere due consiglieri. Diversi volti noti, ma anche molti outsider. Variegato il catalogo delle attività menzionate: non solo giornalisti e manager ma avvocati, commercialisti, musicisti, dirigenti d’azienda, docenti di diritto, costituzionalisti, direttori di banca, ingegneri, registi, sociologi, una hostess e un ispettore della polizia di Stato. Tra i big, ci sono diversi manager che conoscono ...