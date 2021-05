Cosa prevede la bozza del decreto Sostegni bis

Leggi su linkiesta

(Di martedì 4 maggio 2021) La semplificazione delle norme su appalti pubblici e concessioni, con tempi certi per l’aggiudicazione e l’esecuzione, è il cuore delSemplificazioni bis, che accompagnerà il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), in via di definizione. Ci sono anche ristori, sconti per gli affitti per le imprese colpite dalla crisi pandemica, agevolazioni per i mutui e per l’acquisto della prima casa per gli under 36, rifinanziamento del reddito d’emergenza, rinvio della plastic tax al 2022 e stop della Tari, della prima rata Imu e della tassa sui tavolini per bar e ristoranti. Prorogate anche le misure per la liquidità alle imprese ed esteso fino al 20 settembre lo smart working nel privato. Ma è prevista anche una nuova versione della regola del silenzio-assenso, con un massimo tra i 90 ai 180 giorni, per ottenere una certificazione da parte della Pubblica ...