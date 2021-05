Chelsea, Tuchel: «Kanté giocatore pazzesco. Domani servirà coraggio» (Di martedì 4 maggio 2021) Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid: le sue parole Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid. Le sue parole. Kanté – «È un ragazzo che vuole sempre vincere, ecco perché siamo felici che sia con noi. È incredibile, ha una tranquillità pazzesca, non disturba ma sorride con chiunque. Sono felice che esistano giocatori come lui, ha una mentalità da vero assistente». MATCH – «La sfida sarà mantenere la stessa intensità durante l’intera partita. È una semifinale e la pressione è alta, perché si tratta di una partita a eliminazione diretta, quindi dovremo avere convinzione e sicurezza o non avremo alcuna possibilità. Non sono sicuro che il Real giocherà di nuovo con il 3-5-2, forse si schiererà col 4-3-3. Tutto cambierà in base a questa ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Thomasha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid: le sue parole Thomasha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid. Le sue parole.– «È un ragazzo che vuole sempre vincere, ecco perché siamo felici che sia con noi. È incredibile, ha una tranquillità pazzesca, non disturba ma sorride con chiunque. Sono felice che esistano giocatori come lui, ha una mentalità da vero assistente». MATCH – «La sfida sarà mantenere la stessa intensità durante l’intera partita. È una semifinale e la pressione è alta, perché si tratta di una partita a eliminazione diretta, quindi dovremo avere convinzione e sicurezza o non avremo alcuna possibilità. Non sono sicuro che il Real giocherà di nuovo con il 3-5-2, forse si schiererà col 4-3-3. Tutto cambierà in base a questa ...

