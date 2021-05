Calcio: restano critiche ma stazionarie le condizioni di Righetti (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – “restano critiche ma stazionarie le condizioni cliniche dell’ex difensore della Roma Ubaldo Righetti, ricoverato dalla serata di ieri presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma a causa di un improvviso malore. Lo stesso è stato tempestivamente soccorso e sottoposto ai trattamenti del caso. I sanitari continuano a monitorare costantemente le condizioni cliniche di Righetti”. Così la direzione sanitaria dell’ospedale Sant’Andrea in una nota sulle condizioni di salute di Ubaldo Righetti, colpito ieri da un malore mentre stava giocando a padel. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – “malecliniche dell’ex difensore della Roma Ubaldo, ricoverato dalla serata di ieri presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma a causa di un improvviso malore. Lo stesso è stato tempestivamente soccorso e sottoposto ai trattamenti del caso. I sanitari continuano a monitorare costantemente lecliniche di”. Così la direzione sanitaria dell’ospedale Sant’Andrea in una nota sulledi salute di Ubaldo, colpito ieri da un malore mentre stava giocando a padel. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

