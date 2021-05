Biancaneve “non era consenziente”, scoppia la polemica (Di martedì 4 maggio 2021) Il celebre bacio dell’eterno amore tra il Principe e Biancaneve aveva già suscitato polemiche. L’ultimo episodio a Disneyland le ha riaccese. Biancaneve (Getty Images)L’immaginario Disney è da anni al centro del dibattito culturale relativo alla rinnovata consapevolezza del femminismo e dell’anti-razzismo negli Stati Uniti. La contrapposizione tra chi ritiene queste posizioni pedissequo politicamente corretto e chi invece le identifica come una benvenuta battaglia di civiltà per l’intrusione è più viva che mai, anche in Italia. Da qualunque parte voi siate, dovreste sapere che adesso anche uno dei momenti più iconici del fiabesco mondo Disney è finito al centro delle polemiche. Un bacio e vissero felici e contenti? Nient’affatto. Biancaneve e il bacio “rubato” Al centro delle cronache una giostra del ... Leggi su chenews (Di martedì 4 maggio 2021) Il celebre bacio dell’eterno amore tra il Principe eaveva già suscitato polemiche. L’ultimo episodio a Disneyland le ha riaccese.(Getty Images)L’immaginario Disney è da anni al centro del dibattito culturale relativo alla rinnovata consapevolezza del femminismo e dell’anti-razzismo negli Stati Uniti. La contrapposizione tra chi ritiene queste posizioni pedissequo politicamente corretto e chi invece le identifica come una benvenuta battaglia di civiltà per l’intrusione è più viva che mai, anche in Italia. Da qualunque parte voi siate, dovreste sapere che adesso anche uno dei momenti più iconici del fiabesco mondo Disney è finito al centro delle polemiche. Un bacio e vissero felici e contenti? Nient’affatto.e il bacio “rubato” Al centro delle cronache una giostra del ...

