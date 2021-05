Beautiful | trama 4 maggio 2021 | Zoe e Hope si «alleano» con Thomas

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 4 maggio 2021) Lanon lascia molto all'immaginazione tanto cheriuscirà a far capitolare Zoe e! Ma come ha fatto? Zoe è convinta di essere amata daLe anticipazionioggi 4raccontano cheForrester l'avrà vinta anche questa volta, nonostante Brooke e Liam siano contro di lui.. Come sappiamo il Forrester sta mettendo in piedi un piano abbastanza pericoloso perché mette in mezzo il povero Douglas. Il punto debole diè proprio il bambino e dopo aver visto la sua storia d'amore finita per un bacio tra Liam e Steffy, lei non vuole perdere anche Douglas. Ma il piano diè molto più articolato di ...