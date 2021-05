Beautiful torna un personaggio dal passato | tutti senza parole

(Di martedì 4 maggio 2021) 34 anni fa, circa, andava in onda. Era il 1987 e la soap veniva distribuita in 100 paesi. Numeri esorbitanti, soprattutto considerando che piattaforme streaming come Netflix o Amazon Prime nemmeno erano contemplate. C’era la tv, ma nonla possedevano. C’è chi racconta che alcune trasmissioni rappresentavano degli appuntamenti fissi per ritrovarsi e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

sakurukie : Conosco gli highlight da quando erano i B2ST e cantavano 'beautiful night', e vederli crescere così è stato belliss… - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - redazionetvsoap : Le ipotesi che si fanno sono FANTASMAGORICHE!!!! #Beautiful #Anticipazioni #Rumor #PuntateAmericane - infoitcultura : Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 30 aprile: Wyatt torna da Sally? -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful torna

Le ultime indiscrezioni parlano del ritorno di questo controverso personaggio a Los Angeles, attraverso il quale cambiano decisamente le carte in .../ Anticipazioni puntata oggi, 30 aprile: Wyattda Sally? Wyatt si sfoga con Flo che... Waytt è andato a parlare con Sally perché vuole farle sapere che per lei ci sarà sempre, anche se ...34 anni fa, circa, andava in onda Beautiful. Era il 1987 e la soap veniva distribuita in 100 paesi. Numeri esorbitanti, ...Anticipazioni di Beautiful che portano una forte indiscrezione in merito ad un clamoroso ritorno nella soap di un personaggio storico ...