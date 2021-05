AstraZeneca a under 60, ok solo a uomini? Cosa dicono esperti (Di martedì 4 maggio 2021) Estendere i vaccini anti-Covid di AstraZeneca anche agli under 60. Questa l’intenzione del commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Il vaccino, dopo le news su rari casi di trombosi e dopo le valutazioni dell’Ema, è stato raccomandato dall’Aifa per i soggetti di età superiore ai 60 anni. Ma Figliuolo ha annunciato che ora si sta valutando di estendere il farmaco alla “classe di età inferiore ai 60”, anche sulla base degli “studi più avanzati che ci sono in Gran Bretagna dove hanno finora utilizzato 21 milioni di vaccini”. Secondo alcuni esperti l’estensione andrebbe però riservata solo agli uomini. In particolare Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, sui social ha suggerito di mantenere il limite di età nelle donne. “Il rischio di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021) Estendere i vaccini anti-Covid dianche agli60. Questa l’intenzione del commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Il vaccino, dopo le news su rari casi di trombosi e dopo le valutazioni dell’Ema, è stato raccomandato dall’Aifa per i soggetti di età superiore ai 60 anni. Ma Figliuolo ha annunciato che ora si sta valutando di estendere il farmaco alla “classe di età inferiore ai 60”, anche sulla base degli “studi più avanzati che ci sono in Gran Bretagna dove hanno finora utilizzato 21 milioni di vaccini”. Secondo alcunil’estensione andrebbe però riservataagli. In particolare Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, sui social ha suggerito di mantenere il limite di età nelle donne. “Il rischio di ...

SimoneCosimi : Ormai #AstraZeneca è bruciato. Non fai marciare la campagna vaccinale se obblighi gli under 60 a farselo ribaltando… - fanpage : AstraZeneca anche agli under 60, per Aifa non c’è “nessun divieto”: accelera la campagna vaccinale - twMec : RT @CharlyMatt: Dopo aver martellato con una comunicazione e decisioni folli su Astrazeneca, aver ripreso raccomandandolo agli over 60, Fig… - QdSit : Da #Aifa nessun divieto alla somministrazione di #AstraZeneca agli #under60 ?? - ilmanifesto : «AstraZeneca agli under 60», Figliuolo vuole il dietrofront | il manifesto -