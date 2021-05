Arrestato 25enne per spaccio: in tasca dispositivo per allertare complici (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della tenenza di Caivano (Napoli) hanno Arrestato per spaccio di droga un 25enne di Grumo Nevano già noto alle forze dell’ordine. E’ stato sorpreso nei pressi dell’isolato A4 del Parco Verde mentre cedeva ad un ragazzo un involucro di plastica poco prima prelevato da un vano ricavato in un muro. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto 130 euro in contante e una dose di cocaina. E ancora un telecomando che con un click attivava un segnalatore acustico nascosto che riproduceva il latrato dei cani, utilizzato per allertare eventuali complici e “clienti” nella piazza di spaccio. Il 25enne è finito in manette ed è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della tenenza di Caivano (Napoli) hannoperdi droga undi Grumo Nevano già noto alle forze dell’ordine. E’ stato sorpreso nei pressi dell’isolato A4 del Parco Verde mentre cedeva ad un ragazzo un involucro di plastica poco prima prelevato da un vano ricavato in un muro. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto 130 euro in contante e una dose di cocaina. E ancora un telecomando che con un click attivava un segnalatore acustico nascosto che riproduceva il latrato dei cani, utilizzato pereventualie “clienti” nella piazza di. Ilè finito in manette ed è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo proviene da ...

