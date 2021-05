72 anni fa la tragedia di Superga | oggi le commemorazioni a Torino

juventusfc : Il 4 maggio 1949 se ne andava il #GrandeTorino. A 72 anni dalla tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricor… - Lega_B : ??? 'Solo il fato li vinse' 72 anni fa la tragedia di Superga in cui scomparse l'intera rosa del @TorinoFC_1906 in… - PaolaTavernaM5S : Sono stati anni terribili quelli vissuti dalla famiglia di Marco #Vannini, ucciso a casa della sua fidanzata 6 anni… - _ennepi_np : RT @juventusfc: Il 4 maggio 1949 se ne andava il #GrandeTorino. A 72 anni dalla tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricordo di qu… - infoitsport : 72 anni fa la tragedia di Superga, Claudio Sala: 'Ricordo Grande Torino sopravvive, era la squadra degli italiani' -

Ultime Notizie dalla rete : anni tragedia

Come ogni anno da 72a questa parte, il 4 Maggio nella città di Torino si commemora ladi Superga in cui il Grande Torino , la squadra di Valentino Mazzola , si spense, lasciando ai torinesi e a tutti gli ...... "In questiPrato ha fatto da sola, con l'aiuto della Regione Toscana e delle istituzioni sul ... Se si vuole che le parole cordoglio non siano solo una reazione emotiva all'enormedi ...Lo avevano annunciato ieri, i signori Vannini, dopo la decisione della Cassazione. «Ora possiamo andare a portare un fiore sulla tomba di Marco, giustizia è stata fatta».L'intervento del presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche: «Negli ultimi cinque anni i minori in carico al servizio sanitario per problemi di dipendenza sono raddoppiati e il Covid ...