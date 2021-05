Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Marla McCants (Di lunedì 3 maggio 2021) Il giorno 10 agosto 2015 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la nona puntata della stagione 3 di Vite al limite con protagonista Marla McCants. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna di Detroit (prima di trasferirsi a Nashville) con gravi problemi di stalking e abusi da parte del suo ex-fidanzato. Vite al limite – Marla McCants Marla, la protagonista, ha 43 anni, vive a Nashville nel Tennessee, e all’inizio del suo percorso pesa ben 363 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà parecchio, perdendo ben 121 kg per arrivare a 242 chilogrammi. Marla McCants oggi ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 3 maggio 2021) Il giorno 10 agosto 2015 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la nona puntata della stagione 3 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna di Detroit (prima di trasferirsi a Nashville) con gravi problemi di stalking e abusi da parte del suo ex-fidanzato.al, la protagonista, ha 43 anni, vive a Nashville nel Tennessee, e all’inizio del suo percorso pesa ben 363 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà parecchio, perdendo ben 121 kg per arrivare a 242 chilogrammi.oggi ...

