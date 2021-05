Uomini e Donne | Samantha Curcio ha scelto spoiler

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 3 maggio 2021)E’ cominciato il mese di maggio e i tronisti disono chiamati a fare la loro scelta. Nella registrazione del dating show avvenuta ieri sera,ha, però, sorpreso rivelando il nome del pretendente che voleva conoscere al di là delle telecamere con una modalità inedita. Di seguito le anticipazioni. I corteggiatori rimasti in gioco pererano Bohdan Beyba e Alessio Ceniccola. Come rivelato da Il Vicolo delle News, la scelta è ricaduta sul secondo. In particolare, laha stupito e “preoccupato” chiamando per primo Alessio, al quale ha comunicato di essere la sua scelta, asserendo che è stato l’unico, durante il percorso nel programma, che l’ha fatta sentire una vera e propria principessa e che è stato capace di ...