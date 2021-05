Una delle più grandi reti di pedopornografia su darknet è stata smantellata (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi il mondo festeggia un grande successo, la chiusura di Boystown. Si tratta di una delle reti sul darknet – una rete virtuale privata non accessibile tramite i motori di ricerca tradizionali, parte del deep web – più grandi che esistevano finora per scambiare materiale frutto di abusi sessuali su minori. Secondo le indagini Boystown aveva più di 400 mila utenti registrati e l’indagine condotta dalla Germania ha coinvolto le forze dell’ordine di Paesi Bassi, Svezia, Australia, Stati Uniti e Canada. Sono quattro le persone arrestate finora e Europol a fatto sapere che, insieme a questo, sono stati smantellati anche altri siti di chat per pedofili. LEGGI ANCHE >>> Gli annunci pubblicitari di Facebook ai minori: ci sono fumo, alcol e perdita estrema di peso Boystown non esiste più A guidare le operazioni è ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 3 maggio 2021) Oggi il mondo festeggia un grande successo, la chiusura di Boystown. Si tratta di unasul– una rete virtuale privata non accessibile tramite i motori di ricerca tradizionali, parte del deep web – piùche esistevano finora per scambiare materiale frutto di abusi sessuali su minori. Secondo le indagini Boystown aveva più di 400 mila utenti registrati e l’indagine condotta dalla Germania ha coinvolto le forze dell’ordine di Paesi Bassi, Svezia, Australia, Stati Uniti e Canada. Sono quattro le persone arrestate finora e Europol a fatto sapere che, insieme a questo, sono stati smantellati anche altri siti di chat per pedofili. LEGGI ANCHE >>> Gli annunci pubblicitari di Facebook ai minori: ci sono fumo, alcol e perdita estrema di peso Boystown non esiste più A guidare le operazioni è ...

