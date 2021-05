Un uomo prende in giro una donna grassa suoi social | quello che succede dopo è scioccante

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 3 maggio 2021) A volte inon sono solo un contenitore di egocentrismo e bullismo, o vacuità, ma vi si può trovare qualcosa di bello e di significativo, come il testo di una sorta di messaggio che è stato diffuso su Facebook e che ha fatto ildel web per la sua particolarità e il suo argomento sempre attuale e sentito. Un brutto messaggio? Il tono d’introduzione non pare molto simpatico: Alla ragazzache questo pomeriggio correva su Westview. Sì tu, i cui piedi a malapena si riuscivano a sollevare da terra, come se arrancassi intorno alla pista. Tu, che ti fermavi ogniper bere e fare una pausa e che probabilmente ti saresti fermata anche due volte consecutive se avessi trovato una gradinata anche dall’altra parte. Tu, con lo sguardo rivolto a terra ogni volta che passavamo. Tu, che ...