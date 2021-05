Ultime Notizie Roma del 03-05-2021 ore 12:10 (Di lunedì 3 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio 50 migranti per cui egiziani sono morti al largo della Libia in una frase lo riferisce La mezzaluna Rossa Libica citata dalla rabaglia in Un Tweet intanto circa 95 persone sono state intercettate soccorse in mare riportata Tripoli questa notte dalla guardia costiera Libica come Scrivi su Twitter l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati in Libia precisando che l’unione sta attualmente fornendo loro coperte acqua e assistenza medica è sempre la notte sono sbarcati nel Gargano con una barca a vela 35 migranti tra cui 9 donne e 12 bambini tutti argani e con la zona Val D’Aosta in zona rossa gli istituti superiori che hanno la responsabilità di organizzare le attività in presenza dal 70 al 100% di loro studenti Inizia l’ultimo mese di scuola in base alla capienza delle scuole al ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 maggio 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio 50 migranti per cui egiziani sono morti al largo della Libia in una frase lo riferisce La mezzaluna Rossa Libica citata dalla rabaglia in Un Tweet intanto circa 95 persone sono state intercettate soccorse in mare riportata Tripoli questa notte dalla guardia costiera Libica come Scrivi su Twitter l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati in Libia precisando che l’unione sta attualmente fornendo loro coperte acqua e assistenza medica è sempre la notte sono sbarcati nel Gargano con una barca a vela 35 migranti tra cui 9 donne e 12 bambini tutti argani e con la zona Val D’Aosta in zona rossa gli istituti superiori che hanno la responsabilità di organizzare le attività in presenza dal 70 al 100% di loro studenti Inizia l’ultimo mese di scuola in base alla capienza delle scuole al ...

Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore è stato registrato il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi, 144 vittime. L'u… - fanpage : Il Giappone è in ginocchio - sole24ore : #Coronavirus ultime notizie. #Germania, 9.160 nuovi contagi e 84 morti. #Argentina, superati i 3 milioni di contagi… - ViViCentro : In data odierna il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della #GuardiadiFinanza di #MassaCarrara, su delega dell… - AIRAODV : Ultime notizie - INTERVISTA AL MINISTRO STEFANI DE LA STAMPA. Vaccinare in modo prioritario le persone con disabili… -