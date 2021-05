Trentino Sviluppo assume un direttore generale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 maggio 2021) TRENTO (ITALPRESS) – Nonostante la pandemia, la capacità di attrazione di investimenti innon ha subito ripercussioni. Nel 2020 è cresciuto il richiamo dei settori ad alto contenuto di ricerca ecome meccatronica, greentech e biotech. Sono 39 i nuovi insediamenti aziendali che hanno interessato il territorio provinciale grazie all'attività di, società controllata dalla Provincia autonoma di Trento, e punto unico di riferimento per le aziende trentine che vogliono crescere e riqualificare la propria attività, per gli aspiranti imprenditori che vogliono avviare attività sul territorio e per le aziende interessate a localizzarsi in. Le startup, le PMI e i gruppi industriali che hanno scelto di aprire una nuova sede nei BIC trentini – poli tecnologici gestiti da ...