Totti, la dedica per il compleanno di papà Enzo commuove il web (Di lunedì 3 maggio 2021) Totti commuove il web con i suoi auguri al papà Enzo, deceduto a ottobre scorso a causa del covid E’ un giorno triste per l’ex capitano giallorosso, che ha voluto condividere il ricordo del suo papà con i follower. Il papà di Francesco Totti è morto a ottobre scorso a causa del covid. Oggi il signor Enzo avrebbe compiuto 77 anni. Francesco ha voluto dedicargli un post su Instagram che ha commosso i fan. L’ex capitano giallorosso ha pubblicato una foto del suo papà e ha scritto: “Ovunque tu sia.. buon compleanno papà!!!! Mi manchi da morire“. Francesco Totti e papà Enzo avevano un bel rapporto. Francesco era legatissimo a suo padre. ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 maggio 2021)il web con i suoi auguri al, deceduto a ottobre scorso a causa del covid E’ un giorno triste per l’ex capitano giallorosso, che ha voluto condividere il ricordo del suocon i follower. Ildi Francescoè morto a ottobre scorso a causa del covid. Oggi il signoravrebbe compiuto 77 anni. Francesco ha volutorgli un post su Instagram che ha commosso i fan. L’ex capitano giallorosso ha pubblicato una foto del suoe ha scritto: “Ovunque tu sia.. buon!!!! Mi manchi da morire“. Francescoavevano un bel rapporto. Francesco era legatissimo a suo padre. ...

