Sigfrido Ranucci: “Chi ha chiesto i testi a Fedez? Rai3 e la direzione non lo hanno mai fatto, eppure la richiesta c’è stata. Fare chiarezza” (Di lunedì 3 maggio 2021) “È stata una brutta pagina, sono contento che la Rai abbia chiesto scusa, come solo le grandi aziende sanno Fare. Voglio precisare però che non sono scuse per una censura, che non è avvenuta, ci tengo a dirlo, ma scuse per la gestione, perché è grave anche solamente che una persona possa pensare di essere censurata in Rai”, queste le parole pronunciate da Sigfrido Ranucci, conduttore di “Report” e vicedirettore della terza rete, a “Che tempo che fa“. Il caso Fedez esploso sul palco del 1°Maggio tiene banco anche nel day after, dopo le dichiarazioni in diretta di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più”, l’argomento finisce al centro della puntata del talk condotto da Fabio Fazio. “Da quello che ho ricostruito è stato un grande cortocircuito di comunicazione, ci sono stati errori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) “Èuna brutta pagina, sono contento che la Rai abbiascusa, come solo le grandi aziende sanno. Voglio precisare però che non sono scuse per una censura, che non è avvenuta, ci tengo a dirlo, ma scuse per la gestione, perché è grave anche solamente che una persona possa pensare di essere censurata in Rai”, queste le parole pronunciate da, conduttore di “Report” e vicedirettore della terza rete, a “Che tempo che fa“. Il casoesploso sul palco del 1°Maggio tiene banco anche nel day after, dopo le dichiarazioni in diretta di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più”, l’argomento finisce al centro della puntata del talk condotto da Fabio Fazio. “Da quello che ho ricostruito è stato un grande cortocircuito di comunicazione, ci sono stati errori ...

