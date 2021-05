Scudetto Inter, Marotta: “Spero Conte resti. Superlega? Modello attuale non sostenibile” (Di lunedì 3 maggio 2021) “Al 100% Spero che Conte resti, abbiamo cominciato un ciclo. C’è un problema di ricavi con la pandemia, il quadro è questo. Ci siederemo con Antonio e la proprietà per sapere le loro linee guida, ma c’è un giusto e sano ottimismo“. Queste le dichiarazioni di Beppe Marotta ai microfoni di Radio Anch’io Sport. “Obiettivo – aggiunge Marotta – è arrivare ad un’accordo con un partner per far arrivare investimenti necessari”. Poi sulla Superlega: “Il progetto è nato dalla pressione dei 12 club perché il Modello vigente non garantisce sostenibilità. Oggi il calcio va verso un Modello di business e non ci sono più i mecenate. E’ nata come forma di reazione al sistema di adesso. E’ nata con modalità e tempi sbagliati, ma bisogna trarre insegnamento che il ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) “Al 100%che, abbiamo cominciato un ciclo. C’è un problema di ricavi con la pandemia, il quadro è questo. Ci siederemo con Antonio e la proprietà per sapere le loro linee guida, ma c’è un giusto e sano ottimismo“. Queste le dichiarazioni di Beppeai microfoni di Radio Anch’io Sport. “Obiettivo – aggiunge– è arrivare ad un’accordo con un partner per far arrivare investimenti necessari”. Poi sulla: “Il progetto è nato dalla pressione dei 12 club perché ilvigente non garantisce sostenibilità. Oggi il calcio va verso undi business e non ci sono più i mecenate. E’ nata come forma di reazione al sistema di adesso. E’ nata con modalità e tempi sbagliati, ma bisogna trarre insegnamento che il ...

