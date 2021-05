Sampdoria, Jankto torna al gol e si riaccendono le sirene del mercato (Di lunedì 3 maggio 2021) Calciomercato Sampdoria: contro la Roma, Jankto è tornato al gol e sul ceco si riaccendono così anche i riflettori delle squadre estere Jakub Jankto è da record. L’esterno della Sampdoria torna al gol e mette la sua firma sull’impresa blucerchiata contro la Roma. Il centrocampista ceco raggiunge quota sei reti in campionato e supera il suo record stagionale in Serie A. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Un’annata da incorniciare per il calciatore classe 1996 che, ad un mese dall’inizio del calciomercato estivo, vede salire il suo valore. Gli osservatori, soprattutto dall’estero, non mancano e le sirene sono pronte a riaccendersi, Jankto ha superato la prova di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Calcio: contro la Roma,to al gol e sul ceco sicosì anche i riflettori delle squadre estere Jakubè da record. L’esterno dellaal gol e mette la sua firma sull’impresa blucerchiata contro la Roma. Il centrocampista ceco raggiunge quota sei reti in campionato e supera il suo record stagionale in Serie A. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Un’annata da incorniciare per il calciatore classe 1996 che, ad un mese dall’inizio del calcioestivo, vede salire il suo valore. Gli osservatori, soprattutto dall’estero, non mancano e lesono pronte a riaccendersi,ha superato la prova di ...

