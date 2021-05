Roma | morto primario del San Camillo | aveva appena salvato un paziente | curò anche Manuel Bortuzzo

fanpage : Morto il medico che aveva salvato la vita a Manuel Bortuzzo. - peppeprovenzano : “La rosa è viva e fiorirà certamente”. Antonio #Gramsci, morto a #Roma il #27aprile 1937. - TG24info : #Roma – #Lite tra coinquilini, un morto | - infoitinterno : Roma, il primario di Neurochirurgia del San Camillo morto in un incidente sul Raccordo: aveva appena salvato un paz… - ny152aral : @bionda_fabiana Purtroppo, e non è una giustificazione, sarebbe successo qualsiasi squadra avesse vinto il campiona… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma morto

RomaToday

Ancora sangue sulle strade della Capitale. Èsul Grande Raccordo Anulare, Agazio Menniti , primario del reparto di Neurochirurgia dell'ospedale San Camillo . Il medico aveva 46 anni ed era originario di Guardavalle in provincia di ...... non era il caso, vista la situazione numerica e psicologica della squadra, di partire lo stesso?', o anche: 'Il tifoso dellavero èda tempo, certi atteggiamenti da parte di capitani e ...ROMA, 03 MAG - "Con la richiesta di una commissione di inchiesta sul Covid, non vogliamo sostituirci alla magistratura, ma pensiamo che questa pandemia, che ha provocato più di 120 mila morti, richied ...(Leggilo.org) 1 Maggio 2021 21:46. Roma: è morto in seguito ad un incidente stradale ul Grande Raccordo Anulare Agazio Menniti, primario calabrese del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San ...